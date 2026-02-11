Скандал в сборной Норвегии: Легрейд признался в измене, его бывшая ответила через СМИ

Фото: biathlonrus.com

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд оказался в центре скандала после того, как публично признался в неверности своей девушке. Спортсмен сообщил во время Олимпийских игр 2026 года в Италии, что изменил ей несколько месяцев назад. Теперь его бывшая возлюбленная, пожелавшая сохранить анонимность, впервые прокомментировала ситуацию.

В заявлении норвежскому изданию VG девушка призналась, что не готова простить предательство, несмотря на громкие признания в любви, сделанные на весь мир.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу», – приводит ее слова VG.

Она также поблагодарила близких и незнакомых людей за поддержку: «Хочу выразить благодарность моей семье и друзьям, что были со мной и поддержали в это трудное время. А также всем остальным, кто думал обо мне и сочувствовал, не зная, кто я».

Издание отмечает, что редакция также обратилась за комментарием к самому Легрейду, однако спортсмен проигнорировал запрос.