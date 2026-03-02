Скандал в Санкт-Петербурге и тяжелый старт «Краснодара»: обзор 19 тура РПЛ

В РПЛ прошел первый тур после рестарта чемпионата. «Краснодар» добыл непростую победу над «Ростовом», «Зенит» не без скандала переиграл «Балтику», а ЦСКА уступил на выезде в Грозном. Главные моменты 19 тура – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Krasnodar.ru

«Краснодар» на зубах дожал «Ростов» и заработал важные три очка

Два последних сезона в РПЛ наглядно показали, что краснодарцам весьма непросто даются первые игры после возобновления чемпионата. «Краснодар» традиционно ударно проводит осень, а вот в марте у команды Мурада Мусаева стабильно происходят пробуксовки.

Вот и матч с «Ростовом» не стал для «быков» легкой прогулкой. «Краснодар» здорово начал и в первые 10-15 минут встречи включил такие скорости, за которыми коллективу Джонатана Альбы было просто не успеть. Создавалось впечатление, что на поле команды не то что разного уровня, будто бы из разных чемпионатов. Где один клуб играет на скоростях АПЛ, а второй словно представляет местечковую скромную европейскую лигу.

Как итог, «Краснодар» открыл счет уже на восьмой минуте матча. Гол с пенальти забил Эдуард Сперцян, который удачно подставился в штрафной под Роналдо.

В целом, по тому как играл «Краснодар» в первую четверть часа, «быки» могли спокойно забить 2-3 мяча и снять все вопросы о победителе встречи. Но подопечные Мурада Мусаева забили всего один, а во второй половине первого тайма почему-то сбавили требования к себе. У «Ростова» пошли моменты, команда начала проникать в штрафную «Краснодара». В концовке первого тайма коллектив Альбы тоже сумел найти 11-метровый. Гонсалес завалил Роналдо в не самом очевидном моменте. С помощью вмешательства VAR арбитр Антон Фролов назначил, пенальти, который уверенно забил Миронов.

Вероятно, краснодарцы могли бы потерять очки в 19 туре, если бы защитник «Ростова» Чистяков не преподнес бы «быкам» в подарок в виде удаления. Вдесятером ростовчане выглядели неплохо, бились, даже имели несколько моментов у ворот «Краснодара». Но все же «быки» дожали до победного результата. Решающий гол забил полузащитник Никита Кривцов.

Правильно ли не засчитали гол Андраде в матче «Зенит» – «Балтика»?

Одной из самой скандальных, если не самой скандальной, в 19 туре получилась первая игра между «Зенитом» и «Балтикой». Петербуржцы ударно провели трансферную кампанию зимой, не пожалели средств ради борьбы за чемпионство, купив несколько классных атакующих футболистов – Джон Джона и Джона Дурана. Оба прогнозируемо появились в стартовом составе.

«Балтика» в нынешнем сезоне РПЛ – раздражитель для многих клубов. Для топ-команд особенно. Вот и «Зенит» наверняка настраивался на то, что придется играть в интенсивный и очень энергозатратный футбол с калининградцами.

Коллектив Андрея Талалаева вновь показал блестящую физическую подготовку. «Балтика» мало комбинировала, но она бежала весь матч, раз за разом доставляя проблемы петербуржцам в их позиционных атаках.

«Зенит» старался наращивать темп в нападении. Но первой забила «Балтика» со стандарта. Андраде добротно пробил мяч головой, но гол отменили из-за спорного офсайда Хиля. Арбитр Алексей Сухой разглядел на VAR, что нападающий «Балтики» создает помехи для сейва голкиперу «Зенита». Реакция Андрея Талалаева на трибунах на отмененный гол была красноречивей любых слов.

По иронии судьбы, в концовке встречи забил «Зенит» усилиями Луиса Энрике, питающего надежды попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ 2026 года. Футболист здорово пробил низом в дальний угол, но рикошетом мяч задел ногу Андраде и стал недосягаем для вратаря «Балтики». Кевин по итогу и своего гола лишился, и помог «Зениту» набрать важные три очка после рестарта чемпионата.

ЦСКА неожиданно уступил в Грозном «Ахмату»

Вот уж поистине неожиданный результат случился в матче в Грозном. ЦСКА умудрился потерять очки в матче с «Ахматом» (0:1). «Армейцы» усилились зимой круче всех, по именам собрали очень классную команду. И Фабио Челистини стартовым составом показал, что новичков он пригласил в ЦСКА не просто так. С первых минут на поле «Ахмат Арены» появились Рейс, Баринов, Козлов, Лусиано. В запасе остался лишь молодой Воронов.

ЦСКА начал матч с позиции с силы, но на удивление гол первым забил «Ахмат». После стандарта совершенно свободный Самородов с полукруга атаковал мяч без лишних раздумий. Рикошетом от защитника ЦСКА Данилова мяч влетел в сетку. У Игоря Акинфеева не было никаких возможностей подтащить свою команду.

После пропущенного раннего гола у «армейцев» почему-то сломалась игра в нападении. Тяжело работал знаменитый ромб, игрокам не доставало взаимопонимания. Матч приобретал все больше красок вязкости, которая была на руку «Ахмату».

За оставшееся время ЦСКА так и не смог забить хотя бы одного мяча. Поражение в Грозном может обернуться «армейцам» дорогой ценой. Сейчас отставание ЦСКА от лидера чемпионата – «Краснодара» – составляет уже целых семь очков.