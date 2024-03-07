Скандал со Стасом Михайловым и тень иноагента: как Пугачева сожгла все мосты с Родиной

Скандал в неблагородном семействе

Алла Пугачева, покинувшая нашу страну и принявшая израильское гражданство, оскорбила Стаса Михайлова, который заявил, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять». На видео, выложенном в соцсети, Алла Борисовна, буквально неузнаваемая из-за фотофильтров, хрипит (или за нее хрипят) мужским прокуренным и пропитым голосом:

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда [в Россию], так что давай, шуруй, зарабатывай пока можешь. А если уж вернусь, ей Богу, скажу, что думаю. А че? Я могу и сейчас. М***к ты, Стасик!».

Похоже, что этим демаршем вышедшая «в тираж» пожилая артистка решила окончательно сжечь все мосты с Родиной.

На этот демарш сразу же последовала общественная реакция – Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом после ее слов о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». По данным телеграм-канала Shot, с такой просьбой к Генпрокурору России Игорю Краснову обратились активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин.

Брежнев как мелкий политический деятель эпохи Пугачевой

Значение Пугачевой как поп-певицы в советский и перестроечный периоды было весьма значительным. Был даже старый советский анекдот: «Кто такой Леонид Брежнев? Это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой».

Никто не может перечеркнуть ту ее эпоху на музыкальной сцене и забыть те ее старые песни и альбомы. Правда, на нее впахивала почти вся музыкальная индустрия тех времен, у нее были самые большие гонорары, а сама «поп-королева» стала настолько авторитетной, что влияла на то, состоится ли какой-нибудь артист или артистка на музыкальной сцене или нет. И есть много случаев, когда она ломала карьеры молодым исполнителям.

В какой-то отрезок времени вся эстрада страны, как облако, клубилась вокруг Аллы Борисовны. Мы помним, как много лет в телевизоре и на концертах был только клан Пугачевой. Только появление новых форматов изготовления и распространения музыкальной продукции, а также снятие «железного занавеса» в отношении западных исполнителей смогло пошатнуть эту гегемонию. Люди реально увидели уровень Пугачевой в сравнении с другими исполнителями и сделали свой выбор.

Значение Пугачевой как поп-певицы в советский и перестроечный периоды было весьма значительным Фото: © Koard, Peter, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, commons.wikimedia.org

Эпоха певицы пришла к закономерному концу. Она с 2010 года практически полностью свернула все свои выступления на сцене и очень редко записывала свои новые композиции.

10 октября 2022 года опубликовала пост в запрещенной на территории РФ социальной сети Инстаграм*, в котором сообщила, что уехала из России в Израиль, где сразу же получила израильское гражданство. В ноябре 2022 года стало известно, что Пугачева закрывает свою последнюю в России компанию «АБП». Знаменитый замок Пугачевой в подмосковной деревне Грязь за 1 миллиард рублей периодически мелькал в новостях как проданный.

Хроники русофобии Пугачевой

Давайте вспомним хотя бы малую часть действий Пугачевой против своей Родины.

В 2012 году выступила в поддержку панк-группы Pussy Riot, устроившей глумливый шабаш в главном православном храме страны.

3 сентября 2022 года, посетив церемонию прощания с Михаилом Горбачевым, назвала СССР «империей зла, представлявшей угрозу для всего мира». Это при том, что она как певица состоялась именно в советское время.

18 сентября 2022 года Пугачева в соцсетях попросила российские власти признать ее «иностранным агентом» вслед за мужем Максимом Галкиным**, выступающим против вторжения России на Украину и признанным «иностранным агентом» ранее:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

В ответ на поднявшуюся в российских социальных сетях волну недовольства в связи с ее политической позицией, ответила оппонентам через соцсети:

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Не будем писать про антироссийскую деятельность ее мужа, Максима Галкина, буквально сбрендившего от ненависти к своей же стране. Хотя, как говорится «муж и жена – одна сатана».

И это только часть ее многочисленных мерзких поступков по отношению к Родине. Вообще-то восприятие Родины у Аллы Борисовны своеобразное. Очевидно, что Родиной она считает место, где лучше жить (например, Израиль), а зарабатывать в другом месте. Говорить о благодарности по отношению к стране, где она родилась, выросла, состоялась как творческая личность и заработала просто баснословные деньги, не приходится.

Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом после ее слов о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию» Фото: © Elena Lebedinskay, Public domain, commons.wikimedia.org

Яблоко от яблони

Такой же меркантильный подход к России как к месту для зарабатывания денег сложился и у дочери Пугачевой, Кристины Орбакайте, которую влиятельная мама всеми правдами и неправдами пропихивала на эстрадный Олимп.

Сразу после начала спецоперации на Украине Кристина Орбакайте опубликовала пост в соцсетях с осуждением действий России. Однако позднее пост был удален, а сама артистка вообще не высказывалась на тему СВО. Зато сразу же уехала и стала жить попеременно то в Майями, то в Нью-Йорке.

По информации KP.RU, Кристина Орбакайте с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. У певицы есть квартира в элитном комплексе Майами Majestic Tower. Апартаменты площадью 285 квадратных метров оцениваются в $2,5 млн (203 млн рублей).

Но, судя по всему, денег Орбакайте не хватает. И она замахнулась на большое турне по России, в ходе которого она должна была спеть перед жителями Петербурга, Иркутска, Красноярска, Читы, Братска, Хабаровска и Новосибирска.

И тут сплошным потоком пошли скандалы – многие россияне против этих «гастролей».

Концерты Орбакайте как оскорбление

Кристина Орбакайте осталась без концерта в Улан-Удэ. Как отмечают в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, принято решение отменить шоу по просьбам «граждан и общественных организаций». Кроме того, песни Орбакайте не хотят слушать также в Новосибирске.

3 марта в телеграм-канале известного журналиста Сергея Мардана появилась следующая запись:

«В Санкт-Петербурге сегодня выступит Кристина Орбакайте, в БКЗ «Октябрьский» вместимостью более 3000 человек. Стоимость билетов до 8000 рублей.

Сразу после начала спецоперации на Украине Кристина Орбакайте опубликовала пост в соцсетях с осуждением действий России. Однако позднее пост был удален Фото: kremlin.ru

Поскольку билеты продавались плохо, их закупали за счет госбюджета. Так, вдминистрация муниципального округа Левашово выделила 2,5 млн бюджетных рублей на покупку билетов. Администрация МО Усть-Ижора еще 900+ тысяч рублей».

Если верить Мардану, то, получается, что дочка Пугачевой настолько плоха как исполнитель, что для того, чтобы дать ей возможность «подзаработать», муниципальные власти на бюджетные деньги покупают билеты? Нет, возможно, купленные билеты раздавались муниципалитетами по своим каналам, но все же как-то странно.

Активисты Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций обратились с письмом в адрес губернатора Амурской области В. А. Орлова. В письме они заявили, что «К. Орбакайте является гражданкой США, которая активно финансирует и снабжает боеприпасами фашистский режим Украины для борьбы с русскими на Донбассе с 2014 года и с нашими военнослужащими в ходе проведения предварительной военной операции», а также подчеркивали, что воспринимают «проведение концертов Орбакайте как личное оскорбление и неуважение к памяти своих погибших товарищей».

Зачем нам эта затхлая звезда и ее семейство?

Газета «Коммерсантъ» утверждает, что у Орбакайте помимо гражданства России есть гражданство Литвы, а американское гражданство есть у младшей дочери певицы.

Что же вам, Кристина Эдмундовна Орбакайте, мешает зарабатывать деньги в Америке, где вы проживаете с 2022 года? Не ценят ваш талант, не уважают? Если вы осуждаете Россию и на стороне бандеровского киевского режима, то почему вам должны тут давать возможность для выступлений?

Именно такой вопрос задают себе сейчас россияне. Когда вся страна работает на успех СВО, каждый из нас должен быть вместе с Родиной. Путь будет трудно и тяжело, но Родина – наша Мать. И тот, кто плюет в нее достоин только самого сурового и жесткого отношения, вплоть до полного забвения.

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