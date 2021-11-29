Скандал после матча ЦСКА — «Зенит»: как за это могут поплатиться болельщики «Рубина»

Вчера на матче ЦСКА — «Зенит» произошел крупный скандал, связанный с болельщиками. После матча их 3,5 часа не выпускали со стадиона, а затем задержали около 400 человек. Причиной инцидента называют использование пиротехники на матче.

По негласной договоренности, существующей между клубом и фанатами, последние не используют пиротехнику на матче, чтобы клуб не получал штрафы, а он в свою очередь обеспечивает лояльное отношение к болельщикам на стадионе. Реакция фанатов армейцев связана с новостью о возможном введении FanID для доступа на стадион.

Существуют опасения, что введение обязательного паспорта болельщика может отпугнуть многих фанатов от похода на футбол, а также осложнит систему попадания на матчи.

Закон о введении обязательного паспорта болельщика уже прошел первое чтение в Госдуме РФ. Эта система работала во время проведения Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Тогда этот документ был необходимым для любого фаната, желающего попасть на стадион, а также давал бесплатный проезд на общественном транспорте.

Напомним, «Ак Барс Арена» была одним из задействованных в этих мероприятиях стадионов, соответственно, вся инфраструктура для введения меры в Казани присутствует. По словам официального представителя Кабмина РФ в Госдуме РФ Андрея Федорова, планируется дооснастить шесть стадионов, где уже есть эта система, а также установить ее еще на девять.