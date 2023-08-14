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Скандал между актерами и худруком Челнинского драмтеатра обсуждают в СМИ
Актеры татарского драматического театра имени Аяза Гилязова в Набережных Челнах обратились в Министерство культуры РТ с жалобой на художественного руководителя театра, сообщает ТНВ.
Молодой руководитель 34-летний худрук Олег Киньзягулов, решив «омолодить» коллектив заведения, работникам, отдавшим театру более 33 лет жизни, предложил перейти на полставки. Он объясняет свое решение стремлением к развитию театра и улучшению качества спектаклей.
Народные и заслуженные артисты театра, которым впредь будут предложены лишь второстепенные роли и игра в массовке, считают такое решение актом неуважения к их заслугам и дискриминацией к возрасту.
«Зачем мне его полставки? Я не полчеловека!» — возмущается народный артист Инсаф Фахретдинов.
«Если вы на полставки не будете работать, я вас увольняю, он говорит. На каком основании?» — поддерживает коллегу народный артист Булат Саляхов.
По словам театрального критика, советника министра культуры РТ Нияза Игламова, ротация кадров — это тонкий вопрос, решаемый внутри коллектива, этический момент. Он предполагает, что молодому руководителю театра просто не хватает дипломатического опыта.
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