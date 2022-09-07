Скамеры со школьной скамьи: казанских подростков судят за обман продавцов телефонов

Сегодня Советский районный суд Казани выслушал свидетелей по делу о мошенничестве на полмиллиона, которые совершили шестеро юных казанцев. Особенность процесса в том, что все подсудимые на момент совершения афер были школьниками.

Попасть на процесс журналистам не удалось. Причиной тому стало, что один из обвиняемых – несовершеннолетний.

Перед началом заседания мама одного из свидетелей заплакала, переживая за судьбу своего сына. Это не удивительно, ее сын в начале дела фигурировал в аферах, как один из участников преступной схемы, однако позже он перешёл в разряд свидетелей.

Разговаривать с журналистами женщина отказалась, лишь коротко промолвив: «Уходите». Подсудимые же сохраняли спокойствие и старались вести себя непринужденно, но атмосфера в зале держалась напряженная.

По версии следствия, в 2019 году, тогда еще десятиклассники – Кирилл, Мансур, Антон, Владислав и Вадим под руководством их же приятеля Сергея решили подзаработать на доверчивых казанцах через популярный онлайн сервис обьявлений. Предприимчивые школьники находили жертв на сайте объявлений. Это были те, кто хотел продать телефон. С продавцом договаривались о покупке гаджета. Встречу назначали в одном из ТЦ. Там Сергей убеждал продавца, что деньги уже отправлены. В доказательства своим словам он показывал тому скрин несуществующего перевода – платили юнцы исключительно онлайн переводами через электронные кошельки.

Когда продавец, задавал вопрос, почему деньги ему не пришли, подростки ссылались на техподдержку электронных сервисов, – те, якобы, отвечали, что перевод придет на днях.

Сергей забирал телефон и передавал его Владиславу. После «сделки» парни сдавали телефоны в ломбарды. По такой схеме, как считает следствие, школьники обманули 26 человек.

«Таким образом, подросткам удавалось с одной "сделки" получать от 10 до 40 тысяч рублей. Такие суммы ущерба фигурируют в деле. Также в 2019 году Вадим и Никита в автобусе поссорились с двумя незнакомцами. Конфликт перерос в разборки на парковке торгового центра, и вот уже после драки Вадим позвонил находящимся неподалеку Сергею и Мансуру. Они смогли найти этих незнакомцев и предложили выйти на улицу – "поговорить" – там их избили и отобрали деньги», – рассказал «Татар-информу» государственный обвинитель.

Сегодня на заседании выяснилось, что за четыре месяца общая сумма ущерба «продавцам телефонов» составила 570 тысяч рублей.

В январе 2020 года Сергей, Мансур, Вадим и Никита на темной остановке увидели болтающего по телефону прохожего, модель смартфона им явно приглянулась. Выждав момент, они налетели на него, отпинали и забрали гаджет и 500 рублей.

В июне 2020-го все были задержаны и давали показания. Сергей встретил в СИЗО свое совершеннолетие и до сих пор находится под стражей, его приятели – под подпиской о невыезде.