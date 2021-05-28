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28 мая 2021  04:10

Скалолазки из РТ впервые представят республику на всероссийской спартакиаде молодежи

Скалолазки из РТ впервые представят республику на всероссийской спартакиаде молодежи
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Скалолазки из Татарстана Ульяна Бражкина и Светлана Ильина прошли в финал V летней спартакиады молодежи (юниорской) России 2021 года. Это будет первое участие скалолазов республики в федеральных соревнованиях, сообщает Федерация скалолазания РТ.

Этап по скалолазанию пройдет 24-28 июня в Тюмени, в нем примут участие 60 спортсменов со всей России.

На соревнованиях спортсмены соревнуются в одной из трех дисциплин:
Скорость — своеобразный спринт по вертикальной стене. Задача спортсмена — пролезть трассу за минимальное время.
Трудность — лазание по длинной, сложной трассе. Нужно подняться как можно выше.
Боулдеринг — серия коротких проблемных трасс. На каждую трассу дается несколько минут, у спортсмена может быть несколько попыток. Засчитывается количество пройденных трасс.

На крупных соревнованиях и на олимпиаде спортсмены соревнуются во всех трех дисциплинах, в троеборье.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет включил спортивное скалолазание в программу олимпийских игр-2020.

Автор фото: Светлана Бочкарева

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