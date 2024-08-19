«Скачки и борьба на лошадях»: в Татарстане пройдет фестиваль «Татар аты»

Фото: организаторы фестиваля «Татар аты»

Татарстанцев приглашают 24 августа в деревню Верхний Каран Лениногорского района, где пройдет фестиваль «Татар аты». Мероприятие проведут на территории конного дворика «Алмакай», сообщают организаторы.

Согласно программе фестиваля, ожидаются ринг выводка лошадей татарской породы, скачки, показательная игра «Кок-бору», борьба на лошадях «Аударыш», игра «Тай тулак», соревнования «Тэнкэ алу» и «Мэргэн укчы» («Стрельба из лука»).

Также запланирована концертная программа, конкурсы для взрослых и детей и прокат на лошадях.

Откроется фестиваль в 11 часов, регистрация участников скачек и «Аударыш» продлится с 7 до 9, первые этапы «Аударыш» и ринг-выводка тоже начнутся раньше, в 9:30.