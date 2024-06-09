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В Татарстане во время Сабантуя юная наездница упала с пони
Во время скачек, организованных по случаю Сабантуя в одном из районов Татарстана, юная наездница упала с пони. Видеозапись появилась в местных телеграм-каналах.
Как рассказали «Татар-информу» знакомые девочки-наездницы, инцидент произошел накануне в Тукаевском районе РТ. Оказалось, что девочка переволновалась из-за своих первых соревнований и упала в обморок. К счастью, обошлось без травм, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
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