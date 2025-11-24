Скабелка: Странно видеть ЦСКА на восьмом месте, но я знаю, как работает Игорь Никитин

Фото: ak-bars.ru

Экс-нападающий ЦСКА и «Ак Барса» Андрей Скабелка оценил игру армейцев в текущем чемпионате КХЛ и поделился мнением относительно работы Игоря Никитина.

«Странно видеть ЦСКА на восьмом месте, но я знаю, как работает Игорь Никитин. Он тренер с амбициями, который умеет строить команды и давать результат. Никитин еще исправит положение ЦСКА. Основная причина неудач команды? Не все хоккеисты готовы к требованиям этого тренерского штаба. Восьмое место ЦСКА — это временные трудности. Все еще впереди», – приводит слова Скабелки Metaraitings.

После 29 проведенных матчей ЦСКА находится на 8 месте с 29 очками на «Западе» в турнирной таблице КХЛ. На прошлой неделе подопечные Игоря Никитина обыграли «Ак Барс» в Казани (4:1).

Ближайшую встречу московские армейцы проведут в рамках дерби у себя дома против питерского СКА сегодня, 24 ноября. Время начала матча в 19:30 мск.