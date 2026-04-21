Скабелка о розыгрыше плей-офф: «От «Ак Барса» прёт мощнейшей энергией»

Экс-форвард «Ак Барса» Андрей Скабелка прокомментировал выступления казанской команды в четвертьфинале розыгрыша против минского «Динамо», а также поделился мнением относительно предстоящей серии 1/2-финала с магнитогорским «Металлургом»

«"Ак Барсу" было тяжело пройти в четвертьфинал. "Динамо-Минск" было проще пробиться во второй раунд. Это сказалось на настрое команд. А в Казани минчанам было совсем тяжело забирать матчи. От "Ак Барса" прёт мощнейшей энергией.

Команда не бежит от битв. Она сама на них настраивается. В полуфинале казанцы сыграют с "Металлургом". "Ак Барс" и "Магнитка" — это две принципиально разные системы. Они отличаются почти во всём», – сказал Скабелка Metataitings.

В рамках четвертьфинальной стадии казанцы обыграли минчан со счетом 4-0. Предстоящая серия 1/2-финала между «Ак Барсом» и «Металлургом» стартует 25 апреля в Магнитогорске. Начало матча – в 14:00 мск.