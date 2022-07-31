«СКА-Хабаровск» Шаронова проиграл первый матч в Казани на «Центральном»

Хабаровский «СКА», руководимый бывшим капитаном и тренером «Рубина» Романом Шароновым, проиграл свой первый матч в Казани на стадионе «Центральный», где базируется во время реконструкции домашней арены в Хабаровске.

Так, дальневосточники не смогли набрать первые очки и уступили «Краснодару-2» со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на счету Вячеслава Самко на 72 минуте матча.

Стоит отметить, что это поражение стало для команды Шаронова уже третьим подряд, начиная со старта чемпионата. Ранее «СКА-Хабаровск» также проиграл челнинскому «КАМАЗу» и тульскому «Арсеналу».

В следующем туре хабаровчане сыграют в столице Татарстана с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 6 августа.

Напомним, завтра в Казани состоится центральная игра третьего тура Первой лиги. В 20:00 на стадионе «Ак Барс Арена» сыграют «Рубин» и «Уфа».