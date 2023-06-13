«СКА? В „Ак Барсе“ круто, Казань роднее»: Дыняк – о дынях и арбузах, Ротенберге и Знарке

Никита Дыняк: «Не надо никому угождать, надо просто дать знать тренеру, что ты готов, своей работой это доказать»

Фото: ak-bars.ru

Прочитав интервью, вы узнаете: Эмоции Дыняка после драматической развязки финала Кубка Гагарина против ЦСКА

Реакцию хоккеиста на критику в свой адрес

Почему «Ак Барс» провалил первую половину сезона

Секреты «мистического» преображения казанцев с Билялетдиновым

Мнение об интересе Ротенберга к возвращению Дыняка в СКА

О сложностях игры с Данисом Зариповым в одном звене и о многом другом.

«В детстве предпочитал арбуз, но сейчас полюбил дыню»

Давайте начнем с важнейшего вопроса… Дыня или арбуз?

(Смеется.) Дыня, однозначно. А в детстве считал, что арбуз вкуснее. А вообще я могу съесть и то, и другое.

Круглая или «торпеда»?

Зачем нам «колхозница»? (Смеется.) Конечно «торпеда»!

Как вам прозвище «Дыня», которое прижилось среди казанских фанатов?

Прикольно, мне приятно. У меня в соцсетях раньше было написано в профиле, что я – «торпеда». И как-то пошло-поехало.

Вы входите в число любимых игроков клуба среди болельщиков. Греет душу?

Я особо не читаю соцсети, на это не могу влиять. Они сами принимают решение по поводу игроков, кто им нравится, кто нет. По идее, должны все нравиться, мы же одно целое, одна команда. Поэтому я не думаю, что надо кого-то выделять.

Я ценю, конечно, болельщиков очень сильно, но еще я ценю, когда всю команду любят. Всякое бывает. Допустим, мы проиграли, кто-то ошибся, начинают хейтить, это же неправильно. Правильнее сказать, что сегодня не получилось, завтра получится.

Как проводите отпуск, чем занимаетесь этим летом?

Я съездил с супругой на море, отдохнул в Египте. Пытаемся абстрагироваться от сезона. Такой неоднозначный он был. Сначала плохо, потом стало хорошо, потом стало еще лучше, но главного – взять кубок – не получилось. Как говорил Артем Лукоянов, про хоккей вообще не вспоминал недели две-три. Смотрел только НХЛ, полуфиналы, сейчас финал интересно посмотреть.

А за кого в финале Кубка Стэнли болели?

Я болельщик «Вашингтона» с детства. Из финалистов этого года мне больше импонирует «Флорида».

«Я не знал, что делать, чемпионат закончился, мы проиграли. Только мысли внутри: здесь надо было сыграть лучше...» Фото: ak-bars.ru

«Эмоции после финальной игры с ЦСКА? Хреново было»

Поражение в 7-й игре финала Кубка Гагарина для вас точно первый опыт, какие эмоции?

Эмоции, конечно, были запредельные, когда в финал вышли. Мы прошли давнего нашего обидчика – «Авангард». Это была классная серия, чувства непередаваемые. Вообще все серии были эмоциональные – и с «Адмиралом», и с «Нефтехимиком». Для меня это первый серьезный опыт.

И все-таки проигрываете 7-й матч, сидите в раздевалке, что на душе?

Хреново было. Я не знал, что делать, чемпионат закончился, мы проиграли. Только мысли внутри: здесь надо было сыграть лучше, всякие моменты в голову лезли. Но что сделано, уже не вернешь. Но ничего, вернемся в следующем году, будем сильнее.

С другой стороны, в полуфинале вы уже проигрывали 7-й матч с Квартальновым «Авангарду»?

Есть разница. Все же в той серии я особо не играл, провел только два матча. И я не знаю, как сравнить. Финал – это финал. Мне кажется, проигрывать в полуфинале или в финале не одно и то же. Тогда Дмитрий Вячеславович доверился и выпустил на такие ответственные матчи. Чуть-чуть потряхивало. Неважно, играл ты, не играл. Если тебя выпускают, значит, ты обязан быть готовым.

«Нельзя руки опускать. Если не идет у тебя сегодня пас, закинь шайбу в зону, и всё» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не скажу, что мы выглядели отвратительно при Знарке. Он хороший специалист»

Вернемся к прошлому сезону и давайте честно: команда при Олеге Знарке выглядела, учитывая статус и состав «Ак Барса», отвратительно. Почему?

Я не скажу, что мы выглядели отвратительно. Олег Валерьевич хороший специалист. Наверное, я не вправе обсуждать его работу. Есть более компетентные люди, которые анализируют и делают выводы. Я скажу от себя, что Олег Валерьевич хороший специалист, мне было в радость с ним поработать.

Я не заставляю ругать Знарка. Вопрос, почему команда так выглядела. Вы играли в составе, у вас есть свое объяснение?

Было какое-то недопонимание, и всё. Мы пытались что-то сделать, но не получалось. Когда притерлись друг к другу, всё пошло-поехало, стали лучше играть. А с приходом Зинэтулы Хайдяровича нам указали на наши еще более серьезные ошибки. Мы их исправили и попёрли.

Давно заметил, что вы играете без спадов, что касается самоотдачи на льду. Есть какой-то секрет? Все мы живые люди, спады обычно бывают у всех.

Очень хороший совет мне дал Саша Радулов. Допустим, идет какая-то борьба, ты потерял шайбу, ничего страшного, попытайся отобрать обратно. Если не получилось, у тебя еще одна смена, чтобы забрать ее. Нельзя руки опускать. Жена моя Алла и родители всегда так же говорят. Если не идет у тебя сегодня пас, закинь шайбу в зону, и всё. Не можешь бросить – отдай тому, кто бросит. И так далее.

«Билялетдинов четко дает понимание, что требует от игрока» Фото: ak-bars.ru

«Есть какая-то мистика, как команда воспряла духом, Билялетдинов очень требовательный специалист»

«Ак Барс» сильно преобразился с Билялетдиновым. Это даже попахивает мистикой?

Да, есть в этом какая-то мистика, команда как бы воспряла духом. Билялетдинов очень требовательный специалист. Он четко дает понимание, что требует от игрока. Он нам указал на ошибки, мы исправили их, и это принесло результат.

Говорят, что у него каждый игрок четко знает свои функции на льду. У вас конкретно с ним был разговор?

Нашему звену ставилась задача нейтрализовывать соперника, не терять шайбу за синей линией. Самое главное – бороться за шайбу, отбирать, оказывать давление на защиту противника.

Это скорее общие слова, а были ли от Билялетдинова индивидуальные установки лично для вас?

Столько всего уже произошло, всего не запомнишь. Он много раз говорил, но я не один в команде. Он каждому что-то говорил, подсказывал. Индивидуальная беседа в Сочи, по-моему, была у нас. А так мне по большей части подсказывал Артем Лукоянов. А Зинэтула Хайдярович очень большой вклад внёс за то время, когда нам удалось поработать с ним.

А в следующем сезоне будете продолжать работать с ним? Поделитесь инсайдом?

Я ничего не знаю, честно. Как он решит. Мне бы, конечно, хотелось еще поработать с ним.

«Мне с Данисом Зариповым было тяжело играть. Я не понимал, не успевал за его скоростью мышления» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мне с Зариповым сложно было играть, он очень умный хоккеист, я более прямолинейный»

У Квартальнова вы зачастую успевали поиграть во всех четырех тройках. А у Билялетдинова вы твердый игрок четвертого звена. При этом у вас лучший результат в карьере – 8 шайб в регулярке и 5 в плей-офф. Здесь есть связь?

Я думаю, что нет. Главное, найти взаимопонимание с партнерами, и всё.

Но проще, наверное, найти взаимопонимание с партнерами, если они не меняются от матча к матчу?

Не обязательно. Можно играть с одними, потом с другими партнерами. Допустим, мне с Данисом Зиннуровичем Зариповым было тяжело играть. Я не понимал, не успевал за его скоростью мышления. Он очень умный хоккеист, я более прямолинейный спортсмен.

Что уж вы себя так негативно: прямолинейный игрок. Может, это Данис Зарипов не успевал за вашими ногами?

Может и так (смеется). Я не негативлю, на самом деле. Но если плохо сыграл, то могу это признать.

Именно в этом сезоне вы стали регулярным членом бригад меньшинства. Сами ощущаете, что прибавили как-то в этом отношении?

Это все тренеру по меньшинству, он молодец. И Артем Лукоянов помогал очень сильно. Он направлял нас. Он помогал нам, делал, показывал постоянно всем, как лучше делать, потому что у него уже не один финал, и кубки он выигрывал. Он знает, как в меньшинстве играть.

После ухода Квартальнова вы поначалу не проходили в состав и у Знарка, и у Билялетдинова. Как удавалось доказать тренерам, что заслуживаете свое место в составе?

Я никак не переживал. Если тренер не видит тебя в основном составе, значит, нужно поискать в себе, продолжать работать, не опускать руки. И главное, использовать свой шанс, если его дают. Если не дают, дальше работаешь. Не надо никому угождать, надо просто дать знать тренеру, что ты готов, своей работой это доказать.

«Если начинаешь другому доказывать, у тебя все из рук валится. Бежишь, как собака за поездом, все хочешь доказать кому-то, а нужно в свой поезд сесть» Фото: ak-bars.ru

«Если вы думаете, что я остро реагирую на вашу критику, наверное, она обоснована»

Известно, что вы остро реагируете на критику в соцсетях от болельщиков и журналистов. Если пару лет назад это было понятно, то сейчас-то почему? Мне, конечно, было приятно, что вы читаете мой телеграм-канал, но…

Если вы думаете, что я остро реагирую на вашу критику, наверное, она обоснована, люди просто так ничего не пишут. Это, может быть, способ защиты такой психологический с моей стороны был. Мне интересно почитать, что люди просто пишут. Ну, плохой я, что сделаешь, всем мил не будешь. Супруга мне очень много помогала справляться с депрессией в предыдущие годы. Она помогла мне выйти из этого, всегда говорит, что ничего страшного, нужно продолжать работать, не опускать руки, что все получится. Критика делает нас сильнее.

У меня вообще никаких вопросов к людям, которые пишут то, что видят. Это их личное мнение, что игрок не тянет. Но хоккеист же развивается, на месте не стоит. Понятно, что есть случаи, когда человек не может расти, или не хочет, или ленится, но просто меня критика делала сильнее. Я просто перевернул её в другое русло. Постараюсь сделать так, чтобы в следующий раз так не писали и не думали обо мне. Больше для себя хочу доказать, чем кому-то другому. Если начинаешь другому доказывать, у тебя всё из рук валится. Бежишь, как собака за поездом, всё хочешь доказать кому-то, а нужно в свой поезд сесть.

Кому-то нравятся хоккеисты, которые делают результат, такие как Шипачев, Радулов, голы забивают. Другим – такие как Свитов, Лукоянов или вы образца концовки сезона. Согласны, что вас скорее стоит отнести ко вторым ребятам?

Я не знаю, как себя оценить правильно. Да, я игрок четвертого звена, силового плана, но… Тяжеленький вопрос. Наверное, тренер будет оценивать мои способности, ему виднее.

«Тамбиев мне привил характер в хоккее, так скажем, эту спортивную злость» Фото: ak-bars.ru

«Пацаны в “Ак Барсе” подкалывали. Мол, ну что, после сезона подписываешь со СКА контракт на пять лет?»

Вы работали с Тамбиевым еще в ВХЛ. Он выбил «Салават Юлаев» с первого раунда, с «Ак Барсом» достойная серия была в исполнении «Адмирала». В чем особенность работы с ним и в чем секрет этого харизматичного специалиста?

Он мне привил характер в хоккее, так скажем, эту спортивную злость. Потому что раньше у меня не было этого, а он мне прямо через работу привил эту спортивную злость. Ему я благодарен за то, что он поверил в меня в определенный момент, когда меня из СКА выгнали, сказали, что я был не готов играть в той команде СКА-1946. Тамбиев в меня поверил, дал шанс. Спасибо ему.

А что за история с тем, что вас выгнали из СКА-1946?

Там ничего такого. Мы приехали на сборы, я тогда в «Варягах» играл. И я, грубо говоря, не подходил, хотя был уверен, что попаду. Может, легкая самоуверенность сыграла у меня. Мне сказали, что не готов, иди, мол, дальше потренируйся со «СКА-Варягами», там дальше посмотрим. Я решил, что делать шаг назад мне опять не стоит. Сказал: «Спасибо, всего доброго!» Мы расстались в хороших отношениях с клубом СКА. Все пошли своими дорогами.

«Казань – это тот город, который поверил в меня, дал мне жизнь, дорогу в большой хоккей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Возвращение в СКА? Мне Казань уже роднее – здесь дают игрокам развиваться»

Ротенберг недавно намекал, что хотел бы вернуть ряд коренных питерцев, назвал в том числе и вас. Как бы вы отреагировали на приглашение СКА сейчас?

Не знаю, пацаны в «Ак Барсе» потом подкалывали. Мол, ну что, после сезона подписываешь со СКА контракт на пять лет?

На сто миллионов, наверное, за сезон? А если серьезно, вернулись бы в СКА, если бы позвали?

Не знаю. Мне Казань уже роднее. Казань – это тот город, который поверил в меня, дал мне жизнь, дорогу в большой хоккей. Система в «Ак Барсе» крутая, очень ценят своих игроков, дают им развиваться.

Остался последний год по контракту в «Ак Барсе». Предварительные переговоры о продлении были?

Я не знаю. Этим занимается Никита Квартальнов – мой агент и друг по совместительству.

Раз уж речь зашла, не могу не задать вопрос: слышали, наверное, слухи про скандальную ситуацию вокруг Никиты Квартальнова в Минске? Мол, игроков под себя подминает и так далее.

Я не буду лезть, это не моё дело. Я знаю Никиту и не верю в такое. Он, на самом деле, очень хороший человек и специалист в своей области. Плечом к плечу мы с ним прошли многое. Я очень ему благодарен. Вот кто-то говорил о нем так, а если этого не было?

Вполне допускаю, что это может быть просто «вброс». Я тоже для себя не делаю однозначного вывода. Просто он ваш друг, вы можете опровергнуть…

Но я же не знаю всего. Я с ним на этот счет не разговаривал. Да и зачем мне это? Я просто говорю: он отличный специалист и мой друг.

За время игры в «Ак Барсе» у вас были предложения из других клубов?

Лично мне не сообщали. Наверное, были, но Никита мне об этом не говорил. А зачем? Он считает, что если есть какие-то предложения, зачем игрока отвлекать от сезона, лучше это потом сделать. Это отвлекающий фактор.

А у вас были моменты, когда вы были готовы рассмотреть вариант ухода из «Ак Барса»?

Никогда такого не было.

«Было что-то необычное, но мы вместе, и это большая радость» Фото: предоставлено «ТИ-Спорт» Никитой Дыняком

«Квартальнову надо 20 Дыняков? Будем работать над этим»

Известно, что вам очень помогает по жизни супруга Алла, но я нигде не нашел подробностей вашего знакомства и создания семьи. Поделитесь?

Знакомство как знакомство. Было что-то необычное, но мы вместе, и это большая радость. Я не буду раскрывать всех подробностей.

Необычное? Заинтриговали.

Пусть будет интрига.

Есть планы на продолжение рода Дыняков? Не подумайте, что лезу в личную жизнь. Это хоккейный вопрос, ведь Квартальнов как-то сказал, что ему 20 штук таких на льду надо.

(Смеется.) Ну что ж, будем работать над этим.

А хотите, чтобы ваши дети в будущем стали хоккеистами?

Не знаю. Сын, конечно, да. А вот дочка пусть учится.

Фото на анонсе: ak-bars.ru