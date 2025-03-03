СКА сократил годовой убыток на 93%

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Убыток СКА за 2024 год составил 63,3 млн рублей и сократился на 93%. Об этом сообщает «РБ Бизнес».

Годом ранее СКА зафиксировал убыток в 903,4 млн рублей. Доход команды возрос почти в 1,5 раза и составил 10,1 млн. Расходы, связанные с деятельностью клуба, увеличились на 43% до 6,3 млрд рублей. Расходы на зарплаты возросли на 62% и составили 4,99 млрд рублей. Также в отчетности указано, что в 2024 году СКА получил кредиты и займы на сумму в 1,36 млрд рублей, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне СКА вылетел во втором раунде Кубке Гагарина от «Автомобилиста» (1:4). В текущем сезоне команда Романа Ротенберга располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции. В следующем матче «армейцы с Невы» сыграют с ЦСКА. Матч состоится завтра, 3 марта, в 19:30 по мск.