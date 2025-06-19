СКА сменит логотип и проведет следующий сезон в «Ледовом дворце»

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18 июня состоялось заседание Совета директоров СКА. На нем было принято, что домашние матчи сезона 2025/26 «армейцы с Невы» будут проводить в «Ледовом дворце». А также была согласована смена брендбука и обновление логотипа команды. Новый фирменный стиль будет представлен позже.

«Решение обусловлено низкой транспортной доступностью «СКА Арены» в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» в июне этого года. Возвращение СКА в «Ледовый дворец» упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина.

Стратегическим приоритетом СКА утверждено развитие клубной системы, включая детско-юношеский и молодёжный хоккей. Деятельность менеджмента будет направлена на развитие и модернизацию материально-технической базы для основной команды, а также на создание дополнительной инфраструктуры для детско-юношеского хоккея», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, в минувшем сезоне «армейцы с Невы» заняли седьмое место в таблице Западной конференции. В первом раунде СКА вылетел от московского «Динамо» (2-4). По окончании сезона пост главного тренера петербургского клуба покинул Роман Ротенберг. Его место занял Игорь Ларионов.