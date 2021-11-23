СКА разгромил в Нижнекамске «Нефтехимик»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» крупно проиграл питерскому СКА со счетом 2:8. Это первое поражение нижнекамцев после трех побед подряд.

В Нижнекамск СКА приехал с клубным антирекордом, потерпев шесть поражений друг за другом. Серия одной из команд должна была прекратиться, это было главной интригой игры. В итоге прервалась серия нижнекамцев.

В первом периоде нижнекамцы стартовали резво, чего, похоже, гости не ожидали, прозевав быструю трехходовую комбинацию хозяев. Диагональная передача в касание, и Егор Попов отправил шайбу в ворота СКА, 1:0. Двухсотая передача американского форварда «Нефтехимика» Дэна Секстона в КХЛ. Но питерцы отыгрались уже в середине периода после отличного кистевого броска Кирилла Марченко, 1:1. А через три с половиной минуты Марченко оформил свой дубль, ловко сыграв на добивании, 1:2. Все логично, броски в створ ворот за период 7–9, но ни одного удаления.

Едва начался второй период, как третья шайба влетела в ворота хозяев после броска в касание Григория Грязнова, 1:3. СКА поймал свою игру, нижнекамцы дрогнули. Армейцы увеличили свое преимущество в большинстве, красиво в касание пробил Антон Бурдасов, попав в девятку, 1:4. Гости еще раз реализовали большинство, когда Андрей Кузьменко спокойно подставил клюшку на пятачке, 1:5.

В третьем периоде СКА продолжил громить «Нефтехимик». Бросок Никиты Гусева в касание — 1:6. Еще через две минуты счет стал 1:7, когда Захар Бардаков замкнул прострел на пятачке. Разгром. Замена вратаря у хозяев, Александра Судницына сменил давно не игравший Франс Туохимаа, не помогла. Финн быстро пропустил, когда Кузьменко, замкнув прострел на дальнюю штангу, сделал дубль, 1:8. Шайба Сергея Купцова в большинстве лишь подсластила хозяевам горечь от крупного поражения, 2:8.

После 31 игры в активе нижнекамцев осталось 32 очка и седьмое место. В следующем туре 25 ноября «Нефтехимик» примет у себя дома рижское «Динамо».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:8 (1:2, 0:3, 1:3).

Шайбы забросили: Е. Попов (5), Купцов (58) — Марченко (11, 15), Грязнов (23), Бурдасов (34), Кузьменко (37, 54), Гусев (45), Бардаков (48).

Штраф: 10–8.

«Нефтехимик»: Судницын (Туохимаа, 48); Клок — Сидоров, Хайруллин — Митякин — Порядин; Кнот — Воробьев, Галимов — Секстон — Е. Попов; Березин — Петрищев, Бикмуллин — Чивилев — Д. Попов; Шафигуллин — Хафизов, Купцов — Барсуков — Шутов.