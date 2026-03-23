На главную ТИ-Спорт 23 марта 2026 14:27

СКА расторг контракт с Бренданом Лайпсиком по соглашению сторон

Фото: ska.ru

Петербургский хоккейный клуб объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Бренданом Лайпсиком. Как сообщает пресс-служба армейцев, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Канадский форвард, имеющий российское гражданство и не считающийся легионером в КХЛ, вернулся в СКА в ноябре 2025 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, набрав 16 (10+6) очков. Всего за петербуржцев в двух отрезках карьеры Лайпсик сыграл 52 встречи и записал на свой счет 20 (12+8) баллов.

Нападающий вошел в историю клуба: он стал первым хоккеистом СКА, сумевшим забросить шайбы в пяти гостевых матчах подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Ранее этот рекорд составлял четыре встречи подряд.

