СКА примет «Ак Барс» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» сыграет в Санкт-Петербурге против местного СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

После 47-ми матчей команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, опережая уфимский «Салават Юлаев» на два очка. В последней игре казанцы проиграли (2:4) «Адмиралу» во Владивостоке. «Ак Барс» прервал серию из четырех побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

СКА лидирует в таблице Западной конференции КХЛ. В последнем матче СКА одержал домашнюю победу над «Торпедо» (3:0). Отметим, что голкипер СКА Ларс Юханссон лидирует среди вратарей лиги по проценту отражённых бросков (93,4%). А форвард Антон Бурдасов входит в пятёрку лучших снайперов КХЛ (23 шайбы).

У СКА травмированы защитник Степан Фальковский и форвард Йоонас Кемппайнен. «Ак Барсу» не помогут защитник Дмитрий Юдин и нападающий Данис Зарипов.

Команды в этом сезоне уже встречались. 25 ноября «барсы» уступили СКА в овертайме (3:4) в Казани. Отметим, что четыре последних матча между СКА и «Ак Барсом» завершились по истечении основного времени встреч. По два раза поединки завершались в овертайме и сериях буллитов.