СКА подписал лидера хоккейного «Нефтехимика» Марата Хайруллина

Нападающий Марат Хайруллин стал игроком санкт-петербургского СКА, «Нефтехимик» уступил своего лидера за денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Признанный болельщиками лучшим игроком «Нефтехимика» в прошлом сезоне, 25-летний Хайруллин, игрок сборной России, является воспитанником нижнекамского хоккея, хотя начал заниматься спортом еще в родном Волжске. Но в Континентальной хоккейной лиге Марат выступал только за «Нефтехимик».

В прошедшем регулярном сезоне Хайруллин принял участие в 46 встречах, набрав 32 (17 + 15) очка при показателе полезности «-6». В плей-офф нападающий провел четыре матча, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи при полезности «-1».

Всего на счету Хайруллина 321 матч в КХЛ, в которых он набрал 113 (60 + 53) баллов при общей полезности «-4». В последние годы за СКА играли воспитанники «Нефтехимика» Наиль Якупов (ныне в омском «Авангарде») и Богдан Якимов (ныне в столичном «Динамо»).

Можно предположить, что, продавая своего лидера и любимца публики, руководство «Нефтехимика» руководствовалось исключительно экономическими соображениями. Пока сами нижнекамцы ничего не сообщают о переходе Хайруллина.