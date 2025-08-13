СКА подписал контракт с Гримальди, форвард стал лучшим бомбардиром ЧМ-2023

Фото: ska.ru

СКА подписал контракт с нападающим Рокко Гримальди. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

Контракт с американцем рассчитан на два года, сообщает источник.

Гримальди выступал за такие клубы НХЛ, как «Флорида», «Колорадо» и «Нэшвилл». Всего он провел за океаном 214 матчей, где забросил 33 шайбы и отдал 38 передач.

В АХЛ на счету Рокко 196 голов и 245 ассистов в 524 встречах с учетом плей-офф. В минувшем сезоне Гримальди заработал 58 (17+41) очков в 66 играх за «Кливленд».

Напомним, Гримальди стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023 года, где забросил семь шайб и отдал семь передач в 10 играх за США.

СКА финишировал на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде «армейцы с Невы» уступили московскому «Динамо» (2-4). Новый сезон для питерцев стартует 6 сентября матчем с «Шанхай Дрэгонс».