СКА ожил с Разиным, но дебют испортил «Авто»: почему Питеру рано ждать чуда

Андрей Разин дебютировал в СКА с поражения от «Автомобилиста». Но так ли плох первый блин для нового наставника армейцев? Питерцы, наконец, показали другой хоккей, однако на весь матч сил пока не хватило. «ТИ-Спорт» разбирается, что Разин успел изменить за считаные дни, когда приедут помощники и почему СКА остался доволен несмотря на поражение.





Фото: ska.ru

Разин пришел в СКА со своей метлой

Не успел Андрей Разин провести первый матч во главе СКА, а в Петербурге уже началась кадровая перестройка. Новый наставник не стал тянуть с решениями: тренерский штаб Игоря Ларионова моментально покинули Вадим Епанчинцев и Алексей Терещенко, подвис только Борис Миронов. Для Разина это вполне привычная история. Он предпочитает выстраивать рабочую систему под себя и не особенно любит, когда кто-то мешает воплощать его идеи. В Магнитогорске такой подход принес Кубок Гагарина, хотя завершилась эта история совсем не так красиво, как хотелось бы болельщикам «Металлурга».

Но самое интересное случилось дальше. Телеграм-канал «Арена Бреда» утром дня матча заявил, что Владимир Воробьев близок к тому, чтобы войти в штаб Разина в СКА. А уже после матча Андрей Разин эту информацию подтвердил: «Два моих помощника завтра прилетают. Михалкевич и Воробьёв», - заявил наставник питерцев.

А в «Магнитке» будет уже третий главный тренер за сезон. И теперь возникает вопрос, а стоило ли идти «Металлургу» на такие резкие перемены? Теперь там нет даже достойного и.о, который мог бы довести команду хотя бы до ближайшего перерыва. Да и не было никакого конфликта с владельцем команды Виктором Рашниковым, если верить Андрею Разину.

«Это бред. Я Виктора Филипповича очень сильно уважаю. Поздравил его с днём рождения, сказал самые тёплые слова. Отметил, что он сыграл огромную роль в моей жизни. При нём я состоялся как хоккеист, при нём же как тренер получил приставку «топ». Это целиком и полностью его заслуга. А ругаться со своим руководителем – глупость. Как ему всё донесли, я не знаю», — цитирует Разина «Спорт-Экспресс».

Еще больше разговоров сразу после переезда Разина в Питер вызвали возможные изменения в составе СКА. В прессе появились сообщения, что Питер могут покинуть Сергей Плотников и Николай Голдобин. И тут, конечно, трудно удержаться от иронии. Разин только-только расстался с «Металлургом» на фоне конфликта с возрастными игроками, имеющими авторитет в раздевалке, а теперь вокруг него снова закручивается история с звездами и возможным обновлением состава.

Сам Андрей Владимирович, впрочем, поспешил внести ясность. На тренировке он рассказал, что уже поговорил с Плотниковым и предложил ему другую роль. Пообещал изменить игровые сочетания – и не обманул. То есть пока речь идет не о том, чтобы выставить ветеранов за дверь, а о том, чтобы заставить их работать в новой системе. С Голдобиным ситуация тоже не выглядит столь однозначной, как можно было подумать по первым слухам.

Разин привык строить команды под собственное видение хоккея, а не под громкие фамилии в составе. В Магнитогорске такой подход принес Кубок Гагарина, но в итоге отношения с частью коллектива испортились. СКА же сейчас нужен не очередной сериал о тренерских конфликтах, а результат.

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И СКА, и «Автомобилист» подходили к очному противостоянию с грузом неудач. Петербуржцы проиграли пять матчей подряд, екатеринбуржцы — три. Поэтому встреча на «СКА Арене» становилась серьезным испытанием и для Андрея Разина, дебютировавшего во главе армейцев, и для Алексея Кудашова. Одному нужно было доказать, что смена тренера способна встряхнуть команду, другому — остановить падение.

Разин действительно перелопатил состав. Уилссон и Игорь Ларионов-младший пропустили встречу из-за повреждений. Зато СКА вышел на лед с четырьмя парами защитников — решение, которого давно ждали многие болельщики. Получили шанс и молодые хоккеисты из СКА-1946: нападающий Герман Суздорф и защитник Артем Вильчинский. То, чего и ждут от нового наставника, умеющего раскрывать молодых пацанов до уровня НХЛ.

Сергей Плотников оказался во второй тройке с Данилом Аймурзиным и Рокко Гримальди, а Василий Атанасов начал встречу в первом звене с Василием Глотовым и Матвеем Коротким.

Разин не стал откладывать перестройку на потом. И уже во втором периоде стало понятно, ради чего все затевалось. СКА прибавил в движении, увереннее распоряжался шайбой и активнее действовал в позиционных атаках. Петербуржцы надолго запирали соперника в его зоне, заставляя екатеринбуржцев сосредоточиться на обороне.

После безголевого первого периода счет открыли гости: на 22-й минуте Александр Кадейкин завершил выход два в одного после передачи Данила Гущина. Однако СКА довольно быстро ответил. На 31-й минуте Матвей Короткий прорвался по флангу и выдал поперечную передачу на Владислава Сёмина, который мощным броском восстановил равновесие.

Победа в дебютном матче стала бы для Разина красивым началом новой главы. Особенно с учетом того, что еще недавно СКА выглядел командой, потерявшей уверенность в собственных силах. Но было бы слишком просто объявить Игоря Ларионова виновником всех бед, а его преемника — спасителем, которому хватило одной тренировки, чтобы все исправить. Хоккей так не работает. И сама игра это доказала.

Шедевр Тарасова и пресвятые «баллоны»: одного желания мало

При всех переменах СКА пока не избавился от старых болячек. В обороне по-прежнему случались провалы, а впереди команде не хватало точности в завершающей стадии. Армейцы уступили по броскам в створ — 28:34, несмотря на преимущество по времени, проведенному в атаке: 16 минут 30 секунд против 11 минут 5 секунд у соперника. Василий Глотов мог вывести хозяев вперед в третьем периоде, но шайба угодила в штангу.

Здесь важно понимать специфику хоккея Разина. Его команды любят владеть шайбой, быстро перемещаться, нагружать соперника и создавать давление за счет постоянного движения. Но подобная модель предполагает риск: активная игра впереди оставляет противнику возможности для контратак. Даже чемпионский «Металлург» не был застрахован от подобных эпизодов. Поэтому ждать, что все проблемы СКА исчезнут после появления нового тренера, было бы наивно.

Есть и другая проблема — физическая готовность. Темп, который Разин хочет видеть от своей команды, требует серьезных энергозатрат. Во втором периоде армейцы выглядели убедительно, но поддерживать такую интенсивность на протяжении всех 60 минут пока не получается. «Автомобилист» постепенно прибавлял, охотнее работал с шайбой и эффективнее использовал свободное пространство. Не обесценивая заслуг гостей, можно предположить, что петербуржцам еще предстоит привыкнуть к требованиям нового наставника.

Иными словами, впереди у армейцев те самые «баллоны», о которых говорят в хоккее, — серьезная работа над физической готовностью. Без нее играть в разиновский хоккей можно, а вот стабильно побеждать будет крайне трудно.

Развязка получилась болезненной. На 59-й минуте Максим Тарасов сотворил настоящий шедевр: нападающий «Автомобилиста» обыграл соперника у борта, не удержался на ногах и уже коленке отправил шайбу под перекладину. До конца основного времени оставалось всего 73 секунды. Разин заменил вратаря шестым полевым игроком, но спасти встречу армейцы не сумели. На последней минуте Роман Горбунов поразил пустые ворота — 1:3. «Автомобилист» прервал серию поражений, а СКА проиграл уже шестой матч подряд.

«Всю игру играли хорошо. Были моменты, рикошет. Так бывает. Нужно еще немного поработать», — сказал Разин после встречи.

Поражение остается поражением, но дебют провальным назвать нельзя. Рисунок игры изменился, появились новые сочетания и первые признаки системы, которую хочет выстроить тренер. Теперь нужны физическая готовность, сыгранность и стабильность. Разин не волшебник, а его СКА пока не чемпионская машина. Но если Петербург действительно готов к перестройке, начинать ее придется не с громких обещаний, а с работы.