СКА оштрафован за поведение своих болельщиков во время матча против «Спартака»

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КХЛ оштрафовала СКА за поведение своих фанатов по ходу матча со «Спартаком» (4:3 Б) в рамках регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

«Во время матча №575 Фонбет Чемпионата КХЛ «Спартак» - СКА Лигой было зафиксировано, что болельщики петербуржской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК СКА наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ.

Также Лига проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время данной игры», –говорится в сообщении пресс-службы.

В данный момент петерубуржцы идут на шестом месте в таблице Западной конференции. «Красно-белые» же расположились на четвертой строчке «Запада».