СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил петербургскому СКА в первом матче выездной серии.

Первыми в матче отличились гости. В позиционной атаке Никита Лямкин сместился с правого края в центр, к синей линии, после чего нанес бросок по воротам соперника. Хмелевский подставил клюшку, а шайба сменила траекторию и проскочила над щитком Сергея Иванова, 0:1.

В начале второго периода Григорий Денисенко схватил удаление за то, что выбил клюшку у соперника. Питерцы этим воспользовались по-максимуму.

Николай Голдобин отдал передачу на Валентина Зыкова, который из центра выкатил шайбу на левый край. Марат Хайруллин нашел лазейку и отправил шайбу в левый угол ворот – 1:1.

Во второй шайбе сначала ошибся Александр Барабанов, после чего Матвей Поляков убежал на рандеву с Арефьевым. Голкипер «Ак Барса» вытащил, но случился казус со столкновением Митча Миллера со своим вратарем, чем Поляков и воспользовался.

В третьем периоде СКА вышел вперед. На 45 минуте ошибся Александр Барабанов, Матвей Поляков перехватил и убежал на рандеву с Максимом Арефьевым. Голкипер «Ак Барса» вытащил, но случился казус со столкновением Митча Миллера со своим вратарем, чем Поляков и воспользовался.

На 52 минуте штраф получил Артемий Князев. Питерцы расставились в зоне «Ак Барса». Плотников получил шайбу справа, нанес прицельный и мощный выстрел по рамке соперника, шайба в полете задела Илью Карпухина и влетела в ворота – 3:1.

Под конец периода казанцы получили шанс разыграть лишнего. Реализовал его Митчелл Миллер, который получил шайбу справа в чужой зоне, нанес бросок игрок в дальний угол, и снаряд влетел впритирку со стойкой – 3:2.

СКА – «Ак Барс» – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

0:1 Хмелевский (Лямкин, Терехов, 15:50)

1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин, 23:39, 5х4)

2:1 Поляков (44:11)

3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин, 52:27, 5х4)

3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов, 57:45, 5х4)