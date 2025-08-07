СКА объявил о переносе 10 игр регулярного чемпионата сезона 2025/26

Фото: ska.ru

Хоккейный клуб СКА в своих социальных сетях анонсировал перенос 10 матчей регулярного чемпионата в сезоне 2025/26.

Список перенесенных матчей:

СКА – «Трактор» – с 12 сентября на 11 сентября; «Сочи» – СКА – с 19 сентября на 27 сентября; СКА – «Куньлунь Ред Стар» – с 1 октября на 20 марта; СКА – «Динамо» Минск – с 11 октября на 19 сентября; «Локомотив» – СКА – с 18 октября на 31 октября; СКА – «Локомотив» – с 31 октября на 18 октября; СКА – «Динамо» Москва – с 3 ноября на 4 ноября; СКА – «Куньлунь Ред Стар» – с 5 ноября на 6 ноября; СКА – «Торпедо» – с 18 декабря на 1 октября; СКА – «Ак Барс» – с 22 декабря на 18 декабря.

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. В матче-открытии в Ярославле встретятся «Локомотив» и «Трактор».