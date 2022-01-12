СКА не осилил «ковидный» «Ак Барс»: почему Ротенберг не сдал зачет маэстро Квартальнову

«Ак Барс» Квартальнова, несмотря на большие пробоины в составе, нанес первое поражение (1:3) Роману Ротенбергу в роли главного тренера лидера Западной конференции КХЛ — питерского СКА. Как «Ак Барс» готовится пережить фантомную вспышку ковида, а СКА преодолевает проблему роста своего нового главного тренера — читайте в материале ИА «Татар-информ».

Опытный Дмитрий Квартальнов внешне довольно легко тактически переиграл Ротенберга

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

800 или 3: Ротенберг не сдал зачет Квартальнову

В КХЛ больше не осталось главных тренеров, которые не проигрывали матчей в лиге. Наставник СКА Роман Ротенберг дебютировал в новой для себя роли сразу на посту одного из фаворитов Кубка Гагарина и продержался лишь две встречи без поражений. Питерцы обыграли китайский «Куньлунем» и «Торпедо», после чего нижегородцев сразил коронавирус. А вчера опытный Дмитрий Квартальнов внешне довольно легко тактически переиграл Ротенберга, замучив СКА плотной обороной.

Вряд ли здесь стоит удивляться, ведь новый наставник СКА провел сегодня лишь третий матч в своей карьере в качестве главного тренера, тогда как Квартальнов разменял уже восемь сотен таких поединков. Конечно, опытный наставник «Ак Барса» не признал, что давал установку играть от обороны, но именно этот компонент стал решающим во вчерашней победе «Ак Барса».

Оборона стало главным ключом к победе «Ак Барса» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– Сегодня игра нам удалась, пропустить только одну шайбу в Санкт-Петербурге – это здорово. Забили, повели в счёте, что очень важно здесь, и довели матч до победы.

– Матч начался на высоких скоростях, но при счёте 2:1 игра стала более дёрганной. Были указания играть на удержание счёта?

– Мы во втором периоде стали очень часто терять шайбу в средней зоне, было много простых потерь. СКА разворачивал, шёл в нашу зону, мы обратили на это внимание. Сегодня у нас было 3-4 человека, которые долго не играли, может быть, где-то захлебнулись. Просили их играть отрезками покороче. А так, справились – молодцы, - сказал после игры Квартальнов.

По итогу, первый же серьезный экзамен Ротенберг не сдал. Его команда весь матч сталкивалась с большими трудностями преодоления крепкой обороны «Ак Барса», а игра СКА отличалась низкими скоростями и большим количеством потерь. Но и казанцы в атаке сыграли ненамного лучше, и матч получился откровенно скучным. Но у Квартальнова есть серьезное оправдание.

Фантомная вспышка ковида в «Ак Барсе»

«Ак Барс» аккурат перед игрой столкнулся с фантомной вспышкой коронавируса, потеряв 5 игроков основного состава - голкипера Билялова, защитников Кэмпфера и Лямкина, а также форвардов Кагарлицкого, Петрова и Коваленко.

Вынуждено перекроенные звенья не способствовали яркой игре в атаке, но даже такой вариант «барсов» стал непреодолимым барьером для команды Ротенберга. Скажем прямо, СКА Брагина в Казани смотрелся куда интереснее, когда обыграл боевой состав «Ак Барс» в овертайме 25 ноября.

Квартальнов признал заболевание Даниса Зарипова Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Теперь о предполагаемой вспышке коронавируса в «Ак Барсе». Одномоментная потеря пятерки основных хоккеистов до матча была дополнена информацией в СМИ о коронавирусе у капитана казанцев Даниса Зарипова. Фантомной мы ее называем, поскольку официальных сведений от казанского клуба нет, а сам Квартальнов на послематчевой пресс-конференции довольно неуклюже ушел от вопроса по данной теме, подтвердив при этом информацию о заболевании Зарипова.

- Зарипов еще на Дальний Восток не поехал с командой из-за болезни. Ладно, о нем написали (в СМИ), но если честно, я не хотел бы раскрывать информацию о заболевших у нас игроках. Повторю, как можем, так и будем играть, - сказал после матча тренер.

Что скрывается за «обрезанной» речью Квартальнова после победы над СКА

Еще один любопытный нюанс заключается в инфоутечке с послематчевого видео, опубликованного казанским клубом. «Ак Барс» после каждой победной игры показывает в своих соцсетях кадры из раздевалки. Во вчерашней публикации явно вырезан кусок послематчевой речи Квартальнова перед игроками. «... Бурый, Воронок, Дыня вошли, тяжеловато было молодчики. Сыграли за тех ребят, кто...». Далее заметен характерные обрыв речи и скачок кадра : «Хорошая игра». Вполне возможно, что информация о коронавирусе скрыта именно в «обрезанных» словах Квартальнова.

Так или иначе, «Ак Барс» накануне с честью вышел из положения, переиграв действующего лидера Западной конференции КХЛ. А вспышку предполагаемого коронавируса лучше пережить сейчас, чтобы запастись порцией антител на плей-офф.

«Ак Барс» сумел использовать свои моменты в первом периоде, который по игре, можно сказать, остался за хозяевами. Сначала Линдхольм точным броском вывел «Ак Барс» вперед. Однако вратарь казанцев Игорь Бобков, заменявший в рамке Билялова, зевнул несложный бросок Гусева от синей линии. Концовка стартового периода прошла с преимуществом СКА, но на последней минуте периода форвард казанцев Никиты Дыняк воспользовался рикошетом от защитника хозяев и пробил вратаря СКА - 1:2. Отметим, что Дыняк провел первый матч после долгого простоя, связанного с травмой.

Дыняк: «Была личная мотивация – обыграть команду из города, в котором вырос»

– Хорошая игра, здорово, что одержали победу. Была личная мотивация – обыграть команду из города, в котором вырос. Вчера увиделся с родителями, сестрой. Может быть, это зарядило меня. Не знаю, просто в этих матчах звёзды сошлись. Партнеры помогли забить.

– Второй и третий период «Ак Барс» играл при разнице в одну шайбу, это как-то давило?

– Мы всегда стараемся играть по системе, отталкиваться от своей игры. Где-то у соперника возникали опасные моменты, но нас подтащил вратарь, успокоил, - сказал после игры Дыняк.

Дыняк признался в личной мотивации на игру против СКА Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Действительно, два периода питерцы, как в стену, бились о защиту «Ак Барса», создав считанное количество голевых моментов и нанося минимальное число бросков в створ ворот казанцев. В третьем периоде СКА правда забросил, но после видеопросмотра судьи гол справедливо отменили, ведь форвард хозяев заталкивал игровой снаряд в ворота, когда Бобков уже накрыл шайбу ловушкой. Матч завершил Уил, поразив уже пустые ворота, когда Ротенберг заменил вратаря на шестого полевого вратаря – 1:3.

У Ротенберга мало времени для тренерского роста перед плей-офф

В целом тренерском штабу СКА есть над чем задуматься, ведь в плей-офф против питерцев от обороны будут играть почти на всех стадиях Кубка Гагарина, а времени набраться тренерского опыта у Ротенберга почти нет. Новый наставник СКА, похоже, это понимает.

- Игра с таким сильным соперником дает нам возможность прогрессировать, потому что мы будем сталкиваться с такой системой обороны в плей-офф, против нас все соперники будут играть таким образом. Понимая наши возможности в атаке, соперники будут ставить забор, а мы будем работать над тем, чтобы преодолевать этот забор. У нас это уже получалось и получается. Сегодня мы не выполнили установку на игру, - говорил после игры Ротенберг.

Фото на анонсе: официальный сайт ХК СКА ska.ru