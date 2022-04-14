СКА и ЦСКА в седьмом матче серии сразятся за выход в финал Кубка Гагарина

Сегодня, 14 апреля, петербургский СКА и московский ЦСКА проведут седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина сезона-2021/22.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Арене СКА» в 18:30 по московскому времени.

До этого команды провели шесть матчей и одержали по три победы, а последняя встреча завершилась победой московских армейцев со счетом 3:1.

Стоит отметить, что победитель конференции «Запад» сыграет в финале Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга», который, в свою очередь, в финале Восточной конференции со счетом 4:1 в серии одолели челябинский «Трактор».