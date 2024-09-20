СК завершил расследование дела об убийстве американского добровольца в Донецке

Следственный комитет России завершил расследование дела об убийстве добровольца из США Рассела Бентли в Донецке, установив всех причастных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что 8 апреля 2024 года в Донецке трое российских военных — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Иорданов — применили к Бентли физическое насилие и пытки, что привело к его смерти. Затем они взорвали машину с его телом, используя тротиловую шашку. На следующий день военнослужащий той же части, Владимир Бажин, по указанию Вансяцкого совершил укрывательство преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего.

Против Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова возбуждены уголовные дела, в том числе за превышение полномочий и сокрытие преступления. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.