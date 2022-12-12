СК завершил расследование дела казанца, который напал на таксистку и угнал ее авто

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Казани, которого обвиняют в попытке убийства женщины-таксиста.

По версии следствия, инцидент произошел в июле этого года. Казанец, будучи пьяным, без спроса сел в такси, припаркованное у автобусной остановки «Проспект Победы», и напал на 37-летнюю женщину за рулем авто. Мужчина ударил ее металлической пластиной в шею.

Отбившись от напавшего, женщина выбралась из машины. Казанец пересел за руль и уехал с места происшествия. В машине также остались личные вещи таксистки.

Позже в районе поселка Кирби Лаишевского района мужчина не справился с управлением и совершил ДТП, после чего его доставили в больницу.

Следователи также выяснили, что в мае злоумышленник похитил велосипед, а в июне ограбил магазин, похитив робот-пылесос. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.