СК завершил расследование 25-летнего убийства на «разборках» в Татарстане

Следком завершил расследование уголовного дела, которые было возбуждено на 43-летнего нижнекамца за незаконную покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия и убийство.

По версии следствия, в августе 1998 года знакомый нижнекамца позвал его на «разборку» с группой молодых людей, с которыми у него случился конфликт. Мужчина согласился и взял с собой неустановленное на данный момент огнестрельное оружия.

На самой «разборке» в результате начавшегося конфликта нижнекамец выстрелил в 17-летнего юношу. От полученного ранения он скончался, а стрелявший скрылся.

Тогда нижнекамца объявили в розыск. Однако спустя некоторое время его знакомые заверили, что преступление совершил другой мужчина, который к тому времени уже скончался. В результате обвинения с нижнекамца сняли.

Однако в 2022 году во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи получили свидетельские показания, которые подтвердили причастность обвиняемого к преступлению. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.