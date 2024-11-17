СК завел дело после митинга с призывами к межнациональной розни в МФЮА

Следственный комитет возбудил уголовного дело после информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в стенах МФЮА.

В соцсетях начали распространяться видео, где ребята держат флаг Азербайджана и кричат экстремистские лозунги.

Судя по видео, все действия происходили на территории МФЮА, однако в пресс-службе университета отрицают этот факт.

Как сообщают РИА Новости, сейчас вуз проводит внутреннюю проверку и сотрудничает с полицией, потому что во время митинга ребята использовали флаг университета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».