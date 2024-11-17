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СК завел дело после митинга с призывами к межнациональной розни в МФЮА
Следственный комитет возбудил уголовного дело после информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в стенах МФЮА.
В соцсетях начали распространяться видео, где ребята держат флаг Азербайджана и кричат экстремистские лозунги.
Судя по видео, все действия происходили на территории МФЮА, однако в пресс-службе университета отрицают этот факт.
Как сообщают РИА Новости, сейчас вуз проводит внутреннюю проверку и сотрудничает с полицией, потому что во время митинга ребята использовали флаг университета.
Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
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