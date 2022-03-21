СК заведет дело на украинского врача, призвавшего кастрировать пленных русских солдат

Председатель СК России поручил срочно возбудить уголовное дело на руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который в прямом эфире украинского телеканала призвал кастрировать пленных российских военных.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку словам и действиям Друзенко. Также будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.