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Происшествия
21 марта 2022  11:21
Павел Климчак

СК заведет дело на украинского врача, призвавшего кастрировать пленных русских солдат

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Председатель СК России поручил срочно возбудить уголовное дело на руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко, который в прямом эфире украинского телеканала призвал кастрировать пленных российских военных.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку словам и действиям Друзенко. Также будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

#следком #Уголовное дело
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