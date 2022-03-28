СК закончил расследование дела врача из РТ о взятках за липовые сертификаты о вакцинации

Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного на 23-летнюю заведующую фельдшерско-акушерским пунктом Шугуровской врачебной амбулатории Лениногорской ЦРБ по статьям за взятки, служебный подлог и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, с октября 2021 года по январь 2022 года она нашла пятерых татарстанцев, которые хотели получить сертификат о вакцинации, не проходя ее. Врач поспособствовала, чтобы они получили сертификаты и QR-коды, за взятку в 25 тысяч рублей.

Свою причастность к преступлению она полностью признала. Уголовное дело направлено в Лениногорскую городскую прокуратуру. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.