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Происшествия 10 января 2025 16:50

СК взял под контроль обращение сироты из РТ, который более года не может получить жилье

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Следственный комитет взял под контроль обращение сироты из Татарстана, который более года не может получить жилье.

Выяснилось, что с марта позапрошлого года молодой человек состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, однако до настоящего времени его права не реализованы.

«При этом ему предлагали заключить договор социального найма малогабаритной квартиры, расположенной в строящемся доме, сроки ввода которого в эксплуатацию не известны. Многочисленные обращения в органы никаких результатов не принесли», – сообщили в Следственном комитете.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

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