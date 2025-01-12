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СК взял на контроль ситуацию с затоплением нечистотами дворов в Зеленодольске
Следственный комитет разберется в ситуации с ненадлежащим обслуживанием многоквартирных домов в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Один из жителей города обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину. В своем обращении он отметил, что из-за ухудшения состояния инженерных систем территории, прилегающие к жилым домам, на протяжении длительного времени подвержены затоплению нечистотами. Обращения в соответствующие инстанции, в свою очередь, не принесли желаемых результатов.
По данному факту организована проверка. О промежуточных результатах проверки доложат руководителю СК России.
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