СК взял на контроль ситуацию с затоплением нечистотами дворов в Зеленодольске

Следственный комитет разберется в ситуации с ненадлежащим обслуживанием многоквартирных домов в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Один из жителей города обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину. В своем обращении он отметил, что из-за ухудшения состояния инженерных систем территории, прилегающие к жилым домам, на протяжении длительного времени подвержены затоплению нечистотами. Обращения в соответствующие инстанции, в свою очередь, не принесли желаемых результатов.

По данному факту организована проверка. О промежуточных результатах проверки доложат руководителю СК России.