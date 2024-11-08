Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СК выявил еще одно хищение в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ
СК выявил еще одно хищение на несколько десятков миллионов рублей в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ.
Деньги были похищены в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области.
Как сообщают РИА «Новости», к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании.
Сейчас расследуется уголовное дело против экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора компании «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников