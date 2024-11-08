СК выявил еще одно хищение в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ

СК выявил еще одно хищение на несколько десятков миллионов рублей в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ.

Деньги были похищены в 2021 году на капремонте казарм воинской части в Свердловской области.

Как сообщают РИА «Новости», к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании.

Сейчас расследуется уголовное дело против экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора компании «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.