СК возбудили дело против отца и мачехи, которые тушили окурки о пятилетнего ребенка

В Волгограде следователи завели уголовное дело против отца и его сожительницы, которые жестоко издевались над 5-летним мальчиком, сообщает РИА Новости.

По данным Следственного комитета, на протяжении двух лет 38-летний мужчина регулярно избивал своего маленького сына. Его сожительница также принимала участие в истязаниях ребенка.

Они не только жестоко били мальчика, но и прижигали его сигаретными окурками, оставляя ожоги на теле. При осмотре врачи обнаружили на теле ребенка многочисленные синяки, ссадины, раны от ожогов и другие следы жестокого обращения.

Против отца и его сожительницы возбудили уголовное дело по статье «истязание». Обоих задержали. Решается вопрос об их аресте. Мальчика забрали из семьи и поместили в социальный центр для защиты от дальнейшего насилия.