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СК возбудил уголовное дело против таксиста в Москве, высадившего участников СВО
Следственный комитет РФ сообщил в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела в отношении водителя такси в Москве, который, согласно информации из социальных сетей, негативно высказывался о гражданах России и высадил из машины пассажиров – участников специальной военной операции.
Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, и исполнение этого поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.
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