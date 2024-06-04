СК возбудил уголовное дело против таксиста в Москве, высадившего участников СВО

Следственный комитет РФ сообщил в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела в отношении водителя такси в Москве, который, согласно информации из социальных сетей, негативно высказывался о гражданах России и высадил из машины пассажиров – участников специальной военной операции.

Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, и исполнение этого поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.