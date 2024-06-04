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Происшествия 4 июня 2024 09:19

СК возбудил уголовное дело против таксиста в Москве, высадившего участников СВО

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Следственный комитет РФ сообщил в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела в отношении водителя такси в Москве, который, согласно информации из социальных сетей, негативно высказывался о гражданах России и высадил из машины пассажиров – участников специальной военной операции.

Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, и исполнение этого поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

#следком
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