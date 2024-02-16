СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгородской области

По факту обстрела Белгородской области, в результате которого погибли и пострадали люди, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

«Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт"», – указано в сообщении.

Напомним, накануне Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир», российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12.30 мск. Итого количество раненых достигло 19 человек, еще семь человек, в том числе один ребенок, погибли.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.