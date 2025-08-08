СК возбудил дело после жалоб жителей казанской многоэтажки на фирму с мигрантами
Следователи возбудили уголовное дело после жалоб жителей многоквартирного дома на улице Восход в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Со слов жильцов, уже несколько лет в нежилых помещениях на первом этаже многоквартирного дома, сдаваемых в аренду коммерческой организации, незаконно ведется деятельность по хранению, переработке и приготовлению мясной продукции. Как следует из заявления, работы осуществляются мигрантами без соответствующих разрешений и медицинских проверок.
Кроме того, в помещении используется тяжелое оборудование, постоянные вибрации от которого привели к появлению глубоких трещин в стенах дома, построенного в 1966 году. Несмотря на то, что в октябре прошлого года суд вынес решение о прекращении деятельности и освобождении помещений, компания до сих пор продолжает свою работу.
В СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. О результатах расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.