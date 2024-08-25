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СК возбудил дело после атаки ВСУ в Белгородской области, где погибли пять человек
После атаки ВСУ на село Ракитное Белгородской области заведено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВФУ на село Ракитное Белгородской области», –говорится в заявлении.
Рано утром стало известно, что ВСУ обстреляли село Ракитное в Белгородской области. В поселке повреждены 10 частных домов, два коммерческих объекта и четыре автомобиля. В результате украинской атаки погибли пять человек. Ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
«12 человек мирных жителей ранено, 9 из них госпитализировано, 6 человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции находится в реанимации в Детской областной больнице», – указал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, местные власти окажут поддержку каждой семье погибших.
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