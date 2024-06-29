СК возбудил дело по факту пожара в общежитии в Балашихе

В связи с трагическим инцидентом в общежитии Балашихи Московской области, где в результате пожара погибли люди, следственные органы инициировали уголовное расследование, передает ТАСС.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело по стать «Причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия работает группа опытных следователей и криминалистов, проводящих тщательный осмотр. Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль расследование, следя за установлением всех обстоятельств случившегося. Первый заместитель городского прокурора Балашихи, Илья Зайцев, лично присутствует на месте трагедии.

Согласно предварительным данным, пожар унес жизни пяти человек. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. Ведется дальнейшее расследование причин и обстоятельств произошедшего.