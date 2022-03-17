Следком возбудил дело о вовлечении в массовые беспорядки в Казани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в массовые беспорядки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно агентству, в одном из каналов в мессенджере появилась запись о том, что необходимо закупить мегафоны и средства вооруженного сопротивления представителям власти.

Сегодня, как стало известно агентству, в Казани прошли обыски по этому уголовному делу.