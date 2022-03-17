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Ру Тат
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Происшествия
17 марта 2022  13:41

Следком возбудил дело о вовлечении в массовые беспорядки в Казани

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в массовые беспорядки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник в правоохранительных органах. 

Как стало известно агентству, в одном из каналов в мессенджере появилась запись о том, что необходимо закупить мегафоны и средства вооруженного сопротивления представителям власти.

Сегодня, как стало известно агентству, в Казани прошли обыски по этому уголовному делу.

#следком рт
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