СК установил личность захватчика в Беслане спустя 19 лет

Следователи установили личность террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Известия».

Как указано в сообщении, преступником оказался оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев. В мае 2023 года СК получил от оперативных служб информацию о том, что нашлось совпадение с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов, атаковавших школу.

Как выяснилось, в мае 2002 года Парчиева привлекали к административной ответственности в Москве. Тогда были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза.

«Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под №11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве», – указано в сообщении.

Следователи взяли у сестры Парчиева генетический материал. Экспертиза показала, что с вероятностью 99% тело «боевика №11» и материал женщины соотносятся как брата и сестры. По предварительным данным, Парчиева ликвидировали в первый день захвата школы — 1 сентября.

Напомним, отряд террористов захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.