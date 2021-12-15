СК РТ рассказал, за какие действия в сети подросткам грозит уголовная ответственность

Уголовная ответственность для подростков за незаконные действия в интернете наступает с 16 лет. Об этом во время прямого эфира рассказала старший следователь 3 отдела Следственного Комитета России по Республике Татарстан Галия Кашапова.

Спикер отметила, что к преступлениям, за которые несовершеннолетним грозит уголовная ответственность, относятся доведение до самоубийства, подстрекательство на совершение действий, представляющих опасность для несовершеннолетнего, публичные призывы к терроризму или экстремизму, а также пропаганда или оправдание терроризма.

Также уголовная ответственность грозит за сбыт наркотиков в сети, незаконное изготовление порнографической продукции, размещение материалов с жестоким обращением с животными, а также возбуждение ненависти или вражды к определенным социальным группам или расам и унижение человеческого достоинства.

«К административной ответственности несовершеннолетние могут быть привлечены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающих неуважение к конституции или символам РФ», – добавила спикер.