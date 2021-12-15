СК РТ: Подростков в Татарстане стали чаще вовлекать в создание порнографичного контента

В Татарстане увеличилось число случаев вовлечения подростков в создание порнографичного контента. Об этом во время прямого эфира рассказала старший следователь 3 отдела Следственного Комитета России по Республике Татарстан Галия Кашапова.

Она отметила, что незнакомцы в интернете втираются в доверие к подросткам, убеждают их, что они готовы выслушать все проблемы ребенка, помочь ему и наставить на верный путь. Таким образом они вынуждают ничего не подозревающего ребенка отправить незнакомому человеку изображения порнографического характера.

«Тут просто психологический момент: ребенку предложили прислать фотографию, он необдуманно что-то отправляет, ему могут за это даже перечислить деньги на телефон. А потом, когда ребенок уже отказывается это делать, начинается шантаж – если ты не продолжишь это делать, мы придадим огласке те изображения, которые были присланы ранее», – прокомментировал ситуацию начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

Он отметил, что в таких случаях подросток зачастую начинает замыкаться в себе, стрессует, не может найти выхода из сложившегося положения. Подобные ситуации могут даже привести к суициду.

«Очень важно следить за поведением своего ребенка. Даже если мы работаем по 12 часов, по 15 или по 20 часов в сутки, все равно нужно уделять внимание своему ребенку. Если мы не уделим сейчас время, мы его просто потеряем и уже ничего назад не вернем. Это не юридический термин, но это мое обращение к родительскому сообществу», – высказался Цеханович.