СК России расследует массовую драку с участием мигрантов в Челнах

В Следственном комитете России начато расследование инцидента, произошедшего в Набережных Челнах, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

По информации, распространенной в интернете, во дворе жилого дома произошло столкновение между мигрантами и местными жителями, переросшее в массовую драку.

В связи с этим происшествием следственное управление СК по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель Следственного комитета России взял ход расследования под личный контроль. Он поручил руководителю татарстанского следственного управления Валерию Липскому подготовить подробный отчет о проводимом расследовании и выявленных обстоятельствах дела.