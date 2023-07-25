СК России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой* по делу о теракте

Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*, обвиняемой по уголовному делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.

Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов.