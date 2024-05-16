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СК РФ возбудил уголовные дела против 658 наемников, воюющих на стороне Украины
По данным Следственного комитета России, в отношении 658 наемников из 49 стран, воюющих на стороне Украины, возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС.
Как отметили в СК, следствие продолжает документировать факты участия иностранных граждан в боевых действиях против российских военных в составе украинских формирований. Все фигуранты уголовных дел объявлены в розыск, часть из них уже заочно арестована.
В ведомстве добавили, что недавно завершено расследование двух дел в отношении наемников – гражданина Финляндии Топи Хухтала и гражданина Грузии Шота Деметрашвили. Они заочно привлечены к уголовной ответственности за наемничество.
Следственный комитет России расценивает действия иностранцев, участвующих в боях на Украине против российской армии, как наемничество и преследует их в рамках уголовных производств. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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