СК РФ проверит сообщения об избиении в Татарстане участника СВО подростками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении участника специальной военной операции в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Согласно появившейся в СМИ и соцсетях информации, в одном из населенных пунктов республики группа подростков избила военнослужащего, ранее принимавшего участие в СВО. Инцидент снимался на видео, которое позже было опубликовано в интернете.

Отмечается, что никаких причин для конфликта и нападения на участника боевых действий, по предварительным данным, не было.

В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Республике Татарстан Владимиру Липскому организовать тщательную проверку обстоятельств произошедшего и представить соответствующий доклад.