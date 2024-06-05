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СК РФ проверит сообщения об избиении в Татарстане участника СВО подростками
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении участника специальной военной операции в Республике Татарстан, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Согласно появившейся в СМИ и соцсетях информации, в одном из населенных пунктов республики группа подростков избила военнослужащего, ранее принимавшего участие в СВО. Инцидент снимался на видео, которое позже было опубликовано в интернете.
Отмечается, что никаких причин для конфликта и нападения на участника боевых действий, по предварительным данным, не было.
В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Республике Татарстан Владимиру Липскому организовать тщательную проверку обстоятельств произошедшего и представить соответствующий доклад.
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