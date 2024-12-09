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СК разработал проект закона о признании цифровой валюты имуществом
Следственный комитет РФ разработал законопроект о признании цифровой валюты имуществом. В документе также указаны процедуры конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.
Необходимость официального признания цифровой валюты имуществом глава ведомства поднимал еще в 2020 году. Он отмечал, что это признание необходимо для корректного расследования уголовных дел, в которых цифровая валюта может использоваться, например, как предмет взятки или кражи.
По словам Бастрыкина, специалисты ведомства подготовили проект изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, который будет признавать цифровую валюту имуществом для целей уголовного законодательства, а также устанавливать порядок её конфискации, определения в качестве вещественного доказательства и ограничения прав на данное имущество. Также проект включает особые аспекты изъятия цифровых валют в ходе следственных действий.
Бастрыкин также отметил, что данный законопроект в настоящее время рассматривается правительством России.
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